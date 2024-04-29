Топ-25 востребованных профессий в Казахстане до 2030 года

За тот же период спрос на наемных работников в промышленности ожидается на уровне 118−261 тыс. человек (10−12% от совокупного), в строительстве в 154−241 тыс. человек (11−13%), в сельском хозяйстве в 100−120 тыс. человек (5−8%), в сфере прочих услуг в 51−99 тыс. человек (4%).