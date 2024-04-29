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Топ-25 востребованных профессий в Казахстане до 2030 года

Эксперты Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР) составили среднесрочный прогноз потребности в кадрах на 2024−2030 годы, в рамках которого были определены топ-25 групп занятий, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы. Об этом Zakon.kz 29 апреля рассказали в Минтруда.

По мнению экспертов, в числе самых «нужных»: бухгалтеры, охранники и инкассаторы, водители, учителя, средний медперсонал и воспитатели в дошкольных образовательных учреждениях.

Топ-25 востребованных профессий основывается на актуальном Национальном классификаторе занятий и выглядит следующим образом:

  1. Бухгалтеры — 93 тыс. человек;
  2. Охранники, инкассаторы и родственные профессии — 77 тыс. человек;
  3. Продавцы магазинов и их помощники — 77 тыс. человек;
  4. Водители и шоферы автомобилей — 44 тыс. человек;
  5. Учителя средней школы по общественным наукам — 35 тыс. человек;
  6. Средний медицинский персонал по уходу — 33 тыс. человек;
  7. Воспитатели в дошкольном образовании — 32 тыс. человек;
  8. Учителя средней школы по естественным наукам — 31 тыс. человек;
  9. Офисные служащие (общий профиль) — 30 тыс. человек;
  10. Учителя начальной школы — 26 тыс. человек;
  11. Первые руководители учреждений, организаций и предприятий — 24 тыс. человек;
  12. Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью — 24 тыс. человек;
  13. Водители грузового автомобиля — 24 тыс. человек;
  14. Водители такси — 19 тыс. человек;
  15. Повара — 19 тыс. человек;
  16. Сварщики — 17 тыс. человек;
  17. Повара в заведениях быстрого питания, кроме фастфуда — 17 тыс. человек;
  18. Иные учителя средней школы — 16 тыс. человек;
  19. Руководители строительных подразделений — 15 тыс. человек;
  20. Парикмахеры — 13 тыс. человек;
  21. Бригадиры над строителями-монтажниками, строителями-отделочниками, малярами — 13 тыс. человек;
  22. Сантехники — 13 тыс. человек;
  23. Учителя средней школы по математическим наукам — 12 тыс. человек;
  24. Фермеры и рабочие по производству смешанной продукции — 12 тыс. человек;
  25. Водители автобусов — 12 тыс. человек.

«В целом, согласно прогнозу аналитиков ЦРТР, в базовом сценарии спрос на новых наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, суммарно составит 1,9 млн человек. Новый спрос представляет собой прирост численности наемных работников, обусловленный экономическим ростом. Спрос по замещению наемных работников в рамках данного исследования состоит из ожидаемого выбытия наемных работников на пенсию и ожидаемой смертности действующих наемных работников».

Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК

По базовому сценарию в совокупном спросе на кадры доля нового спроса составит 58% (1,1 млн человек), а спроса по замещению — 42% (0,8 млн человек). Превышение нового спроса над спросом по замещению отражает динамичный рост экономики, заложенный в плановых документах страны. В базовом сценарии прогнозируемый реальный прирост ВВП составляет порядка 6% ежегодно.

Эксперты ЦРТР отметили, что при оптимистическом сценарии за семь лет ожидается совокупный объем спроса на кадры в размере 2,2 млн человек, а при пессимистическом — почти в два раза меньше — 1,2 млн человек.

Ожидается, что будет продолжаться урбанизация и концентрация населения в мегаполисах:

  • наибольший совокупный спрос на наемных работников прогнозируется в столице и городах республиканского значения Алматы и Шымкенте. По прогнозам, потребность трех мегаполисов в новой рабочей силе за семь лет составит от 295 до 574 тыс. человек, то есть 25−26% от общереспубликанского показателя, в зависимости от сценария;
  • наименьший спрос на рабочую силу будет формироваться в центральных, восточных и северных областях.

«Спрос на новых наемных работников будет повышаться, пока не достигнет первого пика, ожидаемого в 2027 году — тогда прогнозируемая годовая потребность по стране составит 285 тыс. человек. Следующий пик спроса на новых наемных работников прогнозируется в 2030 году — 288 тыс. человек в базовом сценарии», — отметил директор Департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Наибольший спрос на наемных работников ожидается в секторе общественных услуг (образование, здравоохранение, государственное управление), где он составит от 248 до 641 тыс. человек за семь лет, или 21−29% от совокупного спроса..

Также сфера транспортировки и распределения товаров (торговля, транспорт и складирование, услуги по проживанию и питанию) будет нуждаться в количестве от 310 до 492 тыс. человек, или 22−26% от совокупного.

В течение 2024−2030 годов в сфере бизнес-услуг (информация и связь, финансы и страхование, операции с недвижимостью, профессиональная и научная деятельность, административное и вспомогательное обслуживание) спрос на наемных работников оценивается в количестве от 208 до 388 тыс. человек, или 17% от совокупного спроса.

За тот же период спрос на наемных работников в промышленности ожидается на уровне 118−261 тыс. человек (10−12% от совокупного), в строительстве в 154−241 тыс. человек (11−13%), в сельском хозяйстве в 100−120 тыс. человек (5−8%), в сфере прочих услуг в 51−99 тыс. человек (4%).