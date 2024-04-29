Сегодня в двух районах Ташкента временно отключат газ

По данным «Худудгаз пойтахт», без газа останутся:
В Мирзо-Улугбекском районе с 10:00 до 18:00:
- махалля «Темурийлар»;
- 10 оптовых потребителей.
В Яшнабадском районе с 10:00 до 17:00:
- 310 квартир на улице Илгор;
- 2 оптовых потребителя.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В некоторых локациях Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов столицы 29 апреля временно приостановят газоснабжение. Там будут проводить ремонтные работы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
По данным «Худудгаз пойтахт», без газа останутся:
В Мирзо-Улугбекском районе с 10:00 до 18:00:
В Яшнабадском районе с 10:00 до 17:00: