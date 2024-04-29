Сегодня в двух районах Ташкента временно отключат газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В некоторых локациях Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов столицы 29 апреля временно приостановят газоснабжение. Там будут проводить ремонтные работы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.