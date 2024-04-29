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Сегодня в двух районах Ташкента временно отключат газ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В некоторых локациях Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов столицы 29 апреля временно приостановят газоснабжение. Там будут проводить ремонтные работы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данным «Худудгаз пойтахт», без газа останутся:

В Мирзо-Улугбекском районе с 10:00 до 18:00:

  • махалля «Темурийлар»;
  • 10 оптовых потребителей.

В Яшнабадском районе с 10:00 до 17:00:

  • 310 квартир на улице Илгор;
  • 2 оптовых потребителя.