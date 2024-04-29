Планируется запуск пассажирского поезда из Китая в Алматы

«Вопросы организации запуска международного туристического пассажирского поезда из города Сиань (КНР) в Алматы обсудили в ходе рабочей встречи руководители АО “НК “КТЖ”, АО “Пассажирские перевозки” и делегации правительства города Сиань”, — говорится в сообщении.
Поезд будет курсировать через пограничный переход Хоргос-Алтынколь по расписанию пассажирского поезда № 103/104 сообщением «Урумчи-Алматы-2».
«На станции Алматы-2 состав будет находиться несколько дней. За это время казахстанская сторона обеспечит меры безопасности и помощь в организации культурных мероприятий на железнодорожном вокзале для пассажиров», — сообщили в КТЖ.