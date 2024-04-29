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Планируется запуск пассажирского поезда из Китая в Алматы

Алматы. 29 апреля. КазТАГ — Планируется запуск пассажирского поезда из города Сиань в Китае в Алматы, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Источник: пресс-служба КТЖ

«Вопросы организации запуска международного туристического пассажирского поезда из города Сиань (КНР) в Алматы обсудили в ходе рабочей встречи руководители АО “НК “КТЖ”, АО “Пассажирские перевозки” и делегации правительства города Сиань”, — говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать через пограничный переход Хоргос-Алтынколь по расписанию пассажирского поезда № 103/104 сообщением «Урумчи-Алматы-2».

«На станции Алматы-2 состав будет находиться несколько дней. За это время казахстанская сторона обеспечит меры безопасности и помощь в организации культурных мероприятий на железнодорожном вокзале для пассажиров», — сообщили в КТЖ.