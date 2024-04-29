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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 29 апреля

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 29 апреля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 443,35 тенге, евро — 475,54 тенге, рубля — 4,82 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 442 тенге, продажи — 447 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 474 тенге, продажи — 480 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,7 тенге, продажи — 4,8 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 442,5 тенге, продажи — 444,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 474,5 тенге, продажи — 478,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,71 тенге, продажи — 4,81 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 442 тенге, продажи — 446 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 474 тенге, продажи — 478 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,75 тенге, продажи — 4,8 тенге.

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