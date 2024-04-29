Экспорт одежды вырос в Казахстане

В справочной информации сказано, что экспорт вырос в производстве одежды в четыре раза, в производстве деревянных и пробковых изделий, кроме мебели, а также в производстве изделий из соломки и материалов для плетения в 2,7 раза, в производстве кожаной и относящейся к ней продукции в 2,4 раза.