Китайские машины начнут собирать в Казахстане

Кроме того, ТОО «СарыаркаАвтоПром» уже в этом году начнет выпуск автомобилей китайской марки Jetour. Переговоры также ведутся с чешской компанией Skoda. Министр добавил, что группа компаний Astana Motors привлекла такие известные китайские бренды, как Changan, Chery, Haval, для организации производственной линии, запуск которой запланирован к 2025 году.