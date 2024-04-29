Китайские машины начнут собирать в Казахстане

Министр подчеркнул, что отечественные автопроизводители приняли обязательства по увеличению доли мелкоузловой сборки (CKD) до 50% к 2027 году. В текущем году планируется достичь 20%, в следующем — 30%, а к 2026 году — 40%.
Шарлапаев также сообщил о запуске проекта по строительству мультибрендового завода для производства китайских автомобилей. Мощность завода составит 90 тысяч автомобилей в год, а стоимость проекта оценивается в 182 миллиарда тенге.
В рамках расширения производства в Казахстане планируется открытие предприятий для изготовления пластиковых компонентов и мультимедийных систем для автомобилей. С 2026 года в каждом производимом бренде автомобилей на казахстанской территории будут освоены техоперации по сварке и окраске.
По планам, к 2027 году на новом заводе планируется выпуск около 200 тысяч автомобилей методом мелкоузловой сборки.
Кроме того, ТОО «СарыаркаАвтоПром» уже в этом году начнет выпуск автомобилей китайской марки Jetour. Переговоры также ведутся с чешской компанией Skoda. Министр добавил, что группа компаний Astana Motors привлекла такие известные китайские бренды, как Changan, Chery, Haval, для организации производственной линии, запуск которой запланирован к 2025 году.