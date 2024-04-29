Собянин рассказал о строительстве электродепо «Южное» для Замоскворецкой линии

В Москве продолжается строительство электродепо «Южное». Там будут ремонтировать и обслуживать составы Замоскворецкой линии метро. На территории депо возведут 46 зданий и сооружений общей площадью более 78 тысяч квадратных метров. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.