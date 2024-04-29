Собянин рассказал о строительстве электродепо «Южное» для Замоскворецкой линии

В Москве продолжается строительство электродепо «Южное». Там будут ремонтировать и обслуживать составы Замоскворецкой линии метро. На территории депо возведут 46 зданий и сооружений общей площадью более 78 тысяч квадратных метров. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Сейчас, например, уже ведем монолитные работы в блоке складских помещений и площадок для хранения. Монтируем внутренние инженерные системы в главном ремонтном, административном корпусах и в нескольких вспомогательных зданиях», — написал Мэр Москвы.
После открытия «Южное» вместе с расположенным по соседству действующим электродепо «Братеево» образуют крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов метро.
Всего с 2011 года в Москве построили и реконструировали 12 электродепо. В этом году планируют достроить «Столбово», а к 2030-му — «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».