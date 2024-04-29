Air Astana возобновит рейсы из Астаны в Сеул

С 15 июня 2024 года Air Astana возобновляет авиасообщение между столицами Казахстана и Южной Кореи по маршруту Астана — Сеул, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.
«КГА ведет работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам. Так, в рамках договоренностей по итогам переговоров между авиационными властями Республики Казахстан и Республики Корея в феврале и марте текущего года в Алматы и Сеуле с 15 июня текущего года авиакомпания “Эйр Астана” возобновляет авиасообщение между столицами двух стран».
Рейсы будут выполнять два раза в неделю по средам и субботам на воздушных судах типа «Эйрбас-А321LR» емкостью 166 кресел.
Ранее сообщалось, что группа компаний «Эйр Астана» подписала меморандум о взаимопонимании с крупнейшей итальянской авиакомпанией Neos SpA о стратегическом партнерстве, которое будет охватывать несколько направлений сотрудничества. Например, стороны рассматривают «создание совместного предприятия для авиамаршрутов между Италией и Казахстаном». В случае принятия положительного решения компании будут ожидать получения разрешений от регулирующих, антимонопольных органов и других госорганов. Также в рамках соглашения ожидается заключение соглашения «о совместном использовании кодов, в соответствии с которым “Эйр Астана” будет применять маркетинговый код к рейсам, выполняемым Neos, между аэропортами Милана (MXP) и Алматы (ALA) и наоборот».