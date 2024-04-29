Air Astana возобновит рейсы из Астаны в Сеул

Ранее сообщалось, что группа компаний «Эйр Астана» подписала меморандум о взаимопонимании с крупнейшей итальянской авиакомпанией Neos SpA о стратегическом партнерстве, которое будет охватывать несколько направлений сотрудничества. Например, стороны рассматривают «создание совместного предприятия для авиамаршрутов между Италией и Казахстаном». В случае принятия положительного решения компании будут ожидать получения разрешений от регулирующих, антимонопольных органов и других госорганов. Также в рамках соглашения ожидается заключение соглашения «о совместном использовании кодов, в соответствии с которым “Эйр Астана” будет применять маркетинговый код к рейсам, выполняемым Neos, между аэропортами Милана (MXP) и Алматы (ALA) и наоборот».