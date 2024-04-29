Может ли произойти утечка данных из деклараций казахстанцев

Казахстанцы неоднократно сталкивались с утечками своих данных, например, недавно такое произошло с клиентами одной из микрофинансовых организаций. Подобные ситуации несут огромные риски. В связи с этим депутаты «Народной партии Казахстана» и «Ак жол» обратились с запросом в профильные ведомства с просьбой рассказать о том, как будут защищать данные казахстанцев, участвующих во всеобщем декларировании.