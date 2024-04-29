Может ли произойти утечка данных из деклараций казахстанцев

Система всеобщего декларирования будет хранить в себе данные миллионов казахстанцев. Для того, чтобы сохранить конфиденциальную информацию от посторонних глаз, нужно создать надежную защиту.
Казахстанцы неоднократно сталкивались с утечками своих данных, например, недавно такое произошло с клиентами одной из микрофинансовых организаций. Подобные ситуации несут огромные риски. В связи с этим депутаты «Народной партии Казахстана» и «Ак жол» обратились с запросом в профильные ведомства с просьбой рассказать о том, как будут защищать данные казахстанцев, участвующих во всеобщем декларировании.
На запрос депутатов ответили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики, заверив, что Комитету государственных доходов Министерства финансов РК для обеспечения защиты данных граждан были даны рекомендации в части обеспечения: подключения к оперативному центру информационной безопасности; прохождения процедуры испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности; исполнения единых требований информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности; подключения к государственному сервису контроля доступа к персональным данным. Министерство финансов РК в свою очередь подтвердило свою готовность и ответственность за защиту персональных данных и информационной безопасности граждан.
«Необходимо отметить, что доступ к декларациям предоставляется лишь по специальному приказу ограниченному кругу сотрудников, которые несут персональную ответственность за конфиденциальность и безопасность информации, включая административную и уголовную ответственность за ее утрату или неправомерное использование».
Таким образом, как можно сделать вывод из ответов профильных министерств, в Казахстане проводятся активные меры по защите данных казахстанцев от возможных утечек, в том числе идет работа по внесению изменений и дополнений в законодательство в сфере информатизации и обеспечения защиты информационной безопасности.