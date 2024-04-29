Казахстан нарастил переработку алюминия до 51 тыс. тонн

«В рамках механизма обеспечения отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности на сегодня реализуются 25 соглашений с крупными поставщиками по обеспечению первичным алюминием и медным сырьем внутренних переработчиков. За счет этого в 2023 году данные предприятия переработали 51 тыс. тонн алюминия, что больше на 20% в сравнении с 2022 годом и на 70% по сравнении с 2021 годом. План на 2024 год — 72 тыс. тонн».
По его словам, реализация договоренностей позволит к 2029 году увеличить переработку алюминия до 163 тыс. тонн, свинца — до 81 тыс. тонн и меди до 91 тыс. тонн.
К примеру, по переработке алюминия реализуется 11 проектов: ТОО «Aluminium of Kazakhstan» производит профили, ТОО «Valtherm» — радиаторы, ТОО «Silumin of Qazaqstan» — радиаторы, ТОО «СНН», ТОО «КазЗАП» — профили, ТОО «Спецпроект Прогресс» — радиаторы, ТОО «Comfotherm» — радиаторы, ТОО «Profile Technology» — профили, ТОО «Aluplant KZ» — оконные рамы, «КазАлПак» — плиты, листы и «Вектор-Павлодар» — диски.
Для поддержки отечественных производителей на внутреннем рынке применяются, по его словам, системные меры государственного стимулирования. Отрасль металлургии характеризуется низкой инвестиционной активностью в производство металлической продукции высоких переделов, недостаточным уровнем переработки сырья, вследствие чего образуется экспорт сырья в виде металлов без высокой добавленной стоимости. Для решения этой задачи утвержден механизм по обеспечению сырьем отечественных предприятий в соответствии с законом по вопросам ведения бизнеса.
Поэтому ценообразование будет более льготным для производителей готовой продукции — скидка для производителей готовой продукции до 8%, для производителей промежуточных товаров — до 2% от цены Лондонской биржи металлов.
Утвержденный механизм позволит применять обязательства и по другим отраслям обрабатывающей промышленности, где есть потребность в сырье. К примеру, в производстве изделий из полипропилена функционируют порядка 50 переработчиков с общим объемом выпуска продукции до 50 тыс. тонн продукции. При этом в год Казахстан импортирует готовых изделий из полипропилена до 500 тыс. тонн, отметил министр.
«Ключевым является ценообразование сырья, которое реализуется на внутренний рынок дороже, чем на экспорт», — сказал Шарлапаев.
При себестоимости полипропилена KPI марки РРН30 в $560, отпускная цена для отечественных товаропроизводителей составляет от $1107. Этот же полипропилен экспортируется на китайский рынок по $750, на турецкий по $820 и европейский по $950. Отчего 90% продукции KPI экспортируется, и, возможно, готовые изделия из них успешно конкурируют на казахстанском рынке с местными, добавил министр.
На сегодня формируются правила по обеспечению сырьем, которые запустятся уже в этом году, отметил Шарлапаев.