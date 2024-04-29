Казахстан нарастил переработку алюминия до 51 тыс. тонн

«В рамках механизма обеспечения отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности на сегодня реализуются 25 соглашений с крупными поставщиками по обеспечению первичным алюминием и медным сырьем внутренних переработчиков. За счет этого в 2023 году данные предприятия переработали 51 тыс. тонн алюминия, что больше на 20% в сравнении с 2022 годом и на 70% по сравнении с 2021 годом. План на 2024 год — 72 тыс. тонн».