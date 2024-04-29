Отраслевые ассоциации Узбекистана и РФ будут сотрудничать в проектах по алюминию

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Ассоциация «Узэлтехсаноат» и Алюминиевая ассоциация России планируют реализовать совместные проекты в алюминиевой и кабельной промышленности, сообщает пресс-служба Ассоциации предприятий электротехнической промышленности Узбекистана.
Вопросы взаимовыгодного сотрудничества обсудили главы отраслевых ассоциаций Узбекистана и РФ и представитель компании «Русал».
«В результате переговоров между Ассоциацией “Узэлтехсаноат” и Алюминиевой ассоциацией России был подписан меморандум о взаимопонимании», — говорится в сообщении.
Документ позволит расширить производственные и научно-технические связи между компаниями двух стран, в том числе по внедрению инновационных алюминиевых решений при модернизации и развитии энергетической инфраструктуры Узбекистана.
«Меморандум позволит нам перенять лучшие практики в области стандартизации и нормативно-технического регулирования, уже реализованные в России, а также внедрить новые проекты в энергетике на основе инновационных сплавов. Данное соглашение позволит стать драйвером развития для компаний Узбекистана и России», — отметил председатель Ассоциации «Узэлтехсаноат» Мирзиёд Юнусов.
В соответствии с меморандумом, стороны договорились сотрудничать в укреплении связей между предпринимателями двух стран, обмене опытом в научно-технической сфере, реализации новых проектов в алюминиевой и кабельной промышленности.
«Рынок Узбекистана обладает большим потенциалом и подписание Меморандума станет первым шагом кооперации алюминиевых предприятий двух стран и последующей реализации проектов в энергетической сфере. В последние годы Россия нарастила значительные компетенции в области новых сплавов и нормативно-технической документации — все чаще застройщики жилых и коммерческих объектов выбирают именно алюминиевую кабельно-проводниковую продукцию для своих объектов. Уверены, что наше сотрудничество с Ассоциацией “Узэлтехсаноат” станет первым шагом к применению высокотехнологичной продукции и в Узбекистане», — подчеркнула председатель Алюминиевой Ассоциации РФ Ирина Казовская.
Для справки: Алюминиевая ассоциация России создана в 2015 году и объединяет крупные предприятия алюминиевой промышленности. Сегодня в нее входят 140 компаний.
Компания «РУСАЛ» основана в 2007 году. Одной из первых в мире она начала массовое производство алюминия с минимальным содержанием углерода. «РУСАЛ» — крупнейший производитель и экспортер алюминия в России, имеющий заводы по выплавке и переработке алюминия в 19 странах. В 2023 году выручка компании составила $12,2 млрд.