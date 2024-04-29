Отраслевые ассоциации Узбекистана и РФ будут сотрудничать в проектах по алюминию

«Рынок Узбекистана обладает большим потенциалом и подписание Меморандума станет первым шагом кооперации алюминиевых предприятий двух стран и последующей реализации проектов в энергетической сфере. В последние годы Россия нарастила значительные компетенции в области новых сплавов и нормативно-технической документации — все чаще застройщики жилых и коммерческих объектов выбирают именно алюминиевую кабельно-проводниковую продукцию для своих объектов. Уверены, что наше сотрудничество с Ассоциацией “Узэлтехсаноат” станет первым шагом к применению высокотехнологичной продукции и в Узбекистане», — подчеркнула председатель Алюминиевой Ассоциации РФ Ирина Казовская.