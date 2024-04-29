Uzbekistan Airways запускает еженедельный рейс в Нижний Новгород

ТАШКЕНТ, 29 апр — РИА Новости. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, с 9 мая запускает еженедельный рейс из Самарканда в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.
«С 9 мая Нижний Новгород станет ближе и для жителей Самарканда. Рейсы по маршруту Самарканд — Нижний Новгород — Самарканд будут выполняться по четвергам», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиаперевозчика.
По данным пресс-службы, стоимость билета на рейс составит от 1,81 миллиона сумов (142 доллара).
Самолеты Uzbekistan Airways с 28 марта 2023 года уже летают в Нижний Новгород из Ташкента дважды в неделю — по вторникам и субботам.
Ранее компания сообщала, что с 9 мая также запускает еженедельный рейс из Ташкента в Махачкалу.