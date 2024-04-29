Поступления налогов в I квартале в Минске возросли на 17%

Бюджет сформирован в размере Br5,2 млрд, что составляет 110% от запланированного показателя. Из них около Br3,1 млрд поступило в республиканский, Br2,1 млрд — в местный бюджет. «В части республиканского бюджета план доходов I квартала обеспечен на 114,3%, местного — на 104,5%. Темп роста поступлений сложился на уровне 117% — плюс на Br764 млн к I кварталу прошлого года в сопоставимых ценах. В том числе поступления в местный бюджет возросли на 12,7%, или почти на Br240 млн», — рассказал Андрей Соболевский.
Более половины доходов составляет подоходный налог. Второй по значимости источник — налог на прибыль. Его поступления увеличились на 30%, что свидетельствует об улучшении финансовых результатов работы. Снизилось количество убыточных организаций.
В разрезе видов экономической деятельности основная доля налоговых поступлений приходится на оптовую и розничную торговлю (29%). За ней следуют обрабатывающая промышленность и транспортная деятельность.
Всего в Минске на 1 апреля осуществляли деятельность 64,5 тыс. организаций и 66,7 тыс. ИП. По сравнению с началом года количество организаций увеличилось более чем на 1,2 тыс. субъектов. Количество предпринимателей сократилось, что связано с реформированием системы налогообложения, начатой еще в 2022 году и направленной на стимулирование ведения бизнеса путем создания юридического лица. В ИМНС ожидают, что эта тенденция сохранится. Задача налоговой инспекции — контроль за соблюдением законодательства.