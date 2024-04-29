Поступления налогов в I квартале в Минске возросли на 17%

Бюджет сформирован в размере Br5,2 млрд, что составляет 110% от запланированного показателя. Из них около Br3,1 млрд поступило в республиканский, Br2,1 млрд — в местный бюджет. «В части республиканского бюджета план доходов I квартала обеспечен на 114,3%, местного — на 104,5%. Темп роста поступлений сложился на уровне 117% — плюс на Br764 млн к I кварталу прошлого года в сопоставимых ценах. В том числе поступления в местный бюджет возросли на 12,7%, или почти на Br240 млн», — рассказал Андрей Соболевский.