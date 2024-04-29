В Москве объявили о завершении отопительного сезона

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Отопительный сезон в столице завершен, он прошел штатно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
«Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок — до 25 августа», — сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он добавил, что одно из важных направлений — проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они стартуют в полном объеме в мае, именно во время них производится временное отключение горячего водоснабжения. Главная задача — выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, сотрудники ПАО «МОЭК» проведут гидравлические испытания свыше 18 тыс. км тепловых сетей.
В общей сложности подготовим к новому отопительному сезону более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, уточнил заммэра.
«Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения», — подчеркнул Бирюков.