В Москве объявили о завершении отопительного сезона

«Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок — до 25 августа», — сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.