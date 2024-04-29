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Государство решило передать UzIMEI в частные руки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Среди выставленных на продажу государственных компаний числится и Information Technology Center — оператор системы UzIMEI, передает корреспондент Podrobno.uz.

Это одна из 247 компаний, чьи государственные доли будут проданы. Это следует из постановления президента о сокращении участия государства в экономике от 19 апреля.

Агентству по управлению госактивами вместе с другими ведомствами поручено до 1 сентября 2024 года разработать и утвердить методологию оценки выполнения задачи приватизации с публикацией рейтинга.

Напомним, что компания Information Technology Center была организована для разработки и ведения обязательной регистрации мобильных устройств по IMEI-коду. Проект заработал в 2019 году и неоднократно критиковался пользователями.