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В центре организации санитарно-очистных работ Узбекистана объяснили, почему повысились тарифы на вывоз мусора

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Республиканский центр организации санитарно-очистных работ прокомментировал очередное повышение стоимости услуг по вывозу бытовых отходов, передает корреспондент Podrobno.uz.

В ведомстве пояснили, что сами тарифы остаются неизменными, но платить придется больше в связи с возвратом ставки НДС. Напомним, что с 1 апреля 2024 года льготы по НДС на коммунальные услуги отменены.

Таким образом, если фактическая стоимость услуги составляет 4 000 сумов, то с 1 апреля добавляется 12%, поэтому общая стоимость услуги составит 4 480 сумов.

Для справки. Данное изменение предусматривается законом от 28 декабря 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2024 год».

Напомним, что ранее стало известно о подорожании услуг по вывозу отходов в самаркандской области. До этого подорожание тарифов за вывоз мусора затронули жителей Каракалпакстана, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской областей и города Карши.

ЖКХ