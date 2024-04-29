Российские инвесторы начали активно осваивать Узбекистан, или о чем рассказали итоги «Иннопрома»

«С нами работали более 50 предприятий из региона, многие из них нашли здесь новых контрагентов, подписали новые контракты. В частности, состоялась встреча с руководством строящегося Алмалыкского горно-металлургического комбината, куда ряд наших предприятий, например, “Реиннольц”, теперь смогут поставлять свою продукцию. Мы видим, что из года в год поездки на “Иннопром” в Узбекистан приносят результат. Так, “Бантер групп”, производящая нефтегазовое оборудование, в прошлом году выставлялась впервые, а в этом году они выставлялись уже в качестве контрагента “Узбекнефтегаза”.