Российские инвесторы начали активно осваивать Узбекистан, или о чем рассказали итоги «Иннопрома»

В нынешнем году, как и раньше, мероприятие проходило в павильонах НВК «Узэкспоцентр» на площади более 14 тысяч квадратных метров. В столицу Узбекистана приехали делегации из нескольких десятков государств, в том числе из России, Белоруссии, Китая и Турции. Более 400 компаний представили свои инновационные решения в сфере промышленности.
Ориентировка на местности
Это самая большая в регионе площадка для презентации высокотехнологичной продукции и организации деловых встреч высокого уровня. Главные цели проведения выставки — расширение промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии, определение новых точек развития промышленности, установление и укрепление бизнес-контактов и создание совместных производств.
Наша страна была представлена на нынешнем «Иннопроме» коллективным стендом, где были показаны крупнейшие компании и промышленные проекты из всех 14 регионов республики.
Российская экспозиция включала в себя продукцию флагманов промышленности. Один из крупнейших стендов — инновационные промышленные проекты Минпромторга России, где были показаны промышленные новинки. Самые масштабные экспозиции привезли «Металлоинвест», Газпромбанк, ГК «Современные транспортные технологии», ГК «Росатом», ГК «Ростех». Не менее 15 российских субъектов представили свои коллективные экспозиции.
В настоящее время аналитики отмечают рост спроса на страхование инвестпроектов в Узбекистане, при этом эксперты советуют выходить на этот рынок напрямую, что дает компаниям из РФ доступ к льготам для инвесторов.
«Выставка “Иннопром. Центральная Азия” стала традиционным и знаковым событием не только для российских и узбекистанских предприятий, но и в целом для Центральноазиатского региона».
По его словам, Узбекистан придает важное значение развитию всестороннего сотрудничества с РФ, для этого создаются новые форматы и механизмы взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества.
По данным вице-премьера, устойчиво растет товарооборот Узбекистана с Российской Федерацией, который уже достиг 10 миллиардов долларов. А портфель инвестиционных проектов уже составляет более 20 миллиардов долларов.
По мнению Ходжаева, большое число участников выставки, а в этом году ее посетило свыше 10 тысяч человек, свидетельствует о высоком интересе компаний к перспективному развивающемуся рынку Узбекистана и региона в целом.
Новые возможности
С каждым годом между Россией и Узбекистаном растет взаимная торговля. Этому способствует в том числе развитие транспортной инфраструктуры и логистики, реализация совместных проектов, расчеты в нацвалютах. Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что, несмотря на санкции, экономика России не теряет своих конкурентных преимуществ.
«Отмечу, что за прошлый год существенно, почти на 12%, вырос импорт из Центральной Азии на российский рынок. Такая тенденция обусловлена целым рядом факторов. Прежде всего, это увеличение спроса в нашей стране на фоне хороших темпов промышленного производства. При этом введение санкций, уход отдельных западных поставщиков, а также спад торговли с недружественными государствами открывают новые возможности для наших ближайших партнеров».
За три дня работы выставки было подписано 45 соглашений, которые дали старт новым совместным проектам. В рамках деловой программы прошло 20 сессий. В этом году основной акцент на выставке был сделан на развитие сотрудничества между регионами Узбекистана, России, Беларуси и других государств. Большую часть экспозиции заняли коллективные стенды областей и административных территорий стран-участниц.
Так, делегацию Татарстана на выставке возглавил глава республики Рустам Минниханов. Он отметил, что в Татарстане видят в Узбекистане огромный рынок и возможности.
Минниханов также сообщил, что по итогам прошлого года товарооборот Татарстана с Узбекистаном вырос на 27% и составил 370 миллионов долларов.
Больше всего вопросов у российского бизнеса вызывают условия работы на узбекском рынке, а также строительство инфраструктуры и выход на рынки третьих стран. Компании из РФ уже являются участниками специальных экономических зон, но число таких резидентов пока невелико. В этом плане у сторон есть, конечно, над чем работать дальше.
«На сегодняшний день в Узбекистане реализуется ряд проектов по созданию промышленных парков. Это, конечно же, “Чирчик”, который уже два года функционирует и полностью занят резидентами. Ведется разработка второго по очереди технопарка “Джизак”. Кроме того, ведется разработка двух новых проектов в Бухаре и в Навои. Площадки очень перспективные».
Всего Узбекистан и Татарстан рассматривают 10 совместных проектов на сумму 110 миллионов долларов.
Правительство и предприятия Башкортостана на полях выставки также заключили с Узбекистаном несколько соглашений. Так, башкортостанский Минторг договорился с Ассоциацией экспортеров Узбекистана о запуске «зеленого коридора» для таможенного оформления импортных и экспортных товаров. Сертификация продукции будет проводиться по системе «единого окна».
Корпорация развития Башкирии (КРБ) и «Узкимёсаноат» договорились создать в Ташкентской области совместный технопарк. Гендиректор КРБ Наиль Габбасов выразил готовность поделиться опытом управления преференциальными зонами и привлечения инвесторов.
Еще одно соглашение касается сферы туризма. Стороны планируют разрабатывать совместные туристические программы, маршруты и паломнические туры.
Ломка стереотипов
Отметим, что у российского бизнеса долгое время сохранялись стереотипы в отношении Узбекистана: многим казалось, что здесь дешевая рабочая сила, нехватка технологий и инфраструктурных возможностей. Однако на практике благодаря тому же «Иннопрому» многие инвесторы из России начали понимать, что в стране имеются хорошие возможности для создания их экономического плацдарма.
Так, по словам партнера Commonwealth Partnership Uzbekistan Дениса Соколова, растущие доходы населения республики влияют и на зарплатные ожидания — сегодня в районе Ташкента уже трудно найти специалиста менее чем на 800 долларов в месяц.
По мнению экспертов, большинство запросов российского бизнеса сейчас связано с возможностями промышленной кооперации, при этом в последнее время резко вырос интерес к страхованию инвестконтрактов. Такое страхование распространяется только на политические риски (как изменения условий налогообложения), но не коммерческие риски реализации проекта. Раньше инструмент не пользовался особым спросом, хотя и был доступен.
Официальное присутствие
Как показала выставка, сотрудничество с Узбекистаном лучше строить на присутствии в стране. Официальное присутствие зарубежных компаний на рынке дает им ряд преимуществ, например, доступ к льготам, в плане же сохранности вложений компания ничего не теряет: соглашение о защите инвестиций является достаточно эффективным.
Один из результативных примеров сотрудничества в этом плане показывают компании из Свердловской области, которые продолжают расширять свое присутствие в Узбекистане. На прошлогоднем «Иннопроме» власти двух регионов договорились о поставке на Урал текстиля, фруктов, сухофруктов и овощей. Активно продолжается сотрудничество в сфере высшего образования, медицины и спорта.
Члены делегации Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева, посетившие международную выставку в этом году, высоко оценили пользу от участия в мероприятиях в Ташкенте.
«С нами работали более 50 предприятий из региона, многие из них нашли здесь новых контрагентов, подписали новые контракты. В частности, состоялась встреча с руководством строящегося Алмалыкского горно-металлургического комбината, куда ряд наших предприятий, например, “Реиннольц”, теперь смогут поставлять свою продукцию. Мы видим, что из года в год поездки на “Иннопром” в Узбекистан приносят результат. Так, “Бантер групп”, производящая нефтегазовое оборудование, в прошлом году выставлялась впервые, а в этом году они выставлялись уже в качестве контрагента “Узбекнефтегаза”.
Более 20 петербургских компаний также приняли участие в выставке и подписали несколько соглашений с узбекскими коллегами. К примеру, НПФ «Бастион» подписал меморандум с Ташкентским архитектурно-строительным университетом. А узбекские компании Suv-Filtri и Vash Klimat подписали соглашение с компанией «Акватория» по покупке водоочистных систем производства ГК «Гейзер».
Соглашение о сотрудничестве подписали также российский производитель удобрений «Фосагро» и ташкентский филиал Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева и узбекистанское АО «Узкимёсаноат». Они будут сотрудничать в деле поддержки молодых ученых, содействия развитию фундаментальных наук и подготовки кадров для инновационной химической промышленности.
А Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана будет развивать проект «Школьный автобус» совместно с крупнейшим российским автомобильным торговым домом «Современные транспортные технологии». Достигнута договоренность о выходе на рынок Узбекистана Группы ПТК — многопрофильного холдинга, который разрабатывает новые технологические решения для железнодорожной инфраструктуры, занимается производством, эксплуатацией и ремонтом путевой техники. Разработки и путевые комплексы Группы ПТК помогут модернизировать соответствующую отрасль Узбекистана, увеличить объем железнодорожных перевозок.
На выставке также стало известно, что компания Газпром планирует открыть свое представительство в Узбекистане. Этот вопрос будет вынесен на заседание совета директоров компании 6 мая.
Как отметил вице-премьер Жамшид Ходжаев, Узбекистан намерен создавать благоприятный инвестиционный климат для российских компаний.
«Мы будем и дальше поддерживать совместные бизнес-проекты, а также создавать для наших партнеров и инвесторов все необходимые условия».
Со своей стороны российские власти активно способствуют переносу в страну цифровизации, в частности, госуслуг, что положительно сказывается на дальнейшем развитии торгово-промышленного сотрудничества.