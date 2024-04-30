16 новых домов строят в Южном микрорайоне Хабаровска по нацпроекту

В Южном микрорайоне Хабаровска активно строят 16 многоквартирных домов на 2700 квартир. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба краевого правительства.
Строительство ЖК «Южный квартал» осмотрел на прошлой неделе министр строительства края Алексей Дубов. Проект предусматривает возведение одного 10-этажного панельного и четырёх 24-этажных монолитных домов общей площадью 117 тысяч квадратных метров. Здесь применен механизм комплексного развития территорий.
По договору с администрацией Хабаровска застройщик обеспечит 103 жилых помещения для социальных нужд, включая программу по переселению из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, планируется строительство арендного жилья в рамках программы «Доступное арендное жилье в ДФО».
Осмотр также затронул строительство ЖК «Восход» и ЖК «Маршал». Первый предусматривает четыре 10-этажных дома, а второй — семь 11-этажных домов с различными планировками, включая европланировки и колясочные на каждом этаже.
«Мы видим, что в Хабаровске ведется активное строительство не только в северной его части, но и в южной. Нужно отметить, что возводимые жилые комплексы имеют разные конструктивные решения, благодаря чему жители новых домов получают возможность выбрать себе жилье, исходя из собственных предпочтений», — заключил министр строительства.