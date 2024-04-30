16 новых домов строят в Южном микрорайоне Хабаровска по нацпроекту

«Мы видим, что в Хабаровске ведется активное строительство не только в северной его части, но и в южной. Нужно отметить, что возводимые жилые комплексы имеют разные конструктивные решения, благодаря чему жители новых домов получают возможность выбрать себе жилье, исходя из собственных предпочтений», — заключил министр строительства.