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Жителям трех районов Ташкента приостановят подачу газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Подача природного газа в некоторых локациях Мирабадского, Янгихаётского и Алмазарского районов 30 апреля будет временно приостановлена, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации «Худудгаз пойтахт», специалисты проведут сегодня ремонтные работы. В связи с этим следующие локации останутся без топлива:

  • 32 домохозяйства и пять оптовых потребителей в махалле «Мингурик» по улице Амира Темура в Мирабадском районе (с 10:00 до 15:00);
  • 225 частных домов, 432 квартиры в многоэтажках, а также пять оптовых клиентов, расположенных в махалле «Машал» в Янгихаётском районе (с 10:00 до 17:00);
  • 360 квартир в многоэтажках и семь оптовых потребителей в махалле «Чаманбог» Алмазарского района (с 13:00 до 13:45).