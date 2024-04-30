Жителям трех районов Ташкента приостановят подачу газа

По информации «Худудгаз пойтахт», специалисты проведут сегодня ремонтные работы. В связи с этим следующие локации останутся без топлива:
- 32 домохозяйства и пять оптовых потребителей в махалле «Мингурик» по улице Амира Темура в Мирабадском районе (с 10:00 до 15:00);
- 225 частных домов, 432 квартиры в многоэтажках, а также пять оптовых клиентов, расположенных в махалле «Машал» в Янгихаётском районе (с 10:00 до 17:00);
- 360 квартир в многоэтажках и семь оптовых потребителей в махалле «Чаманбог» Алмазарского района (с 13:00 до 13:45).