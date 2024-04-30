В Новосибирске прекратили строительство школ по концессии

В Новосибирске приостановили строительство школ по концессии. Речь идет о двух зданиях из шести. Сроки их ввода в эксплуатацию могут быть перенесены с 2024 на 2025 год. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова.
— В связи с выявленными нарушениями при строительстве школы по улице Николая Сотникова и школы по улице Спортивной по требованию инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области работы были приостановлены, — пояснила министр.
Она добавила, что изначально школы планировалось ввести в 2024 году, но из-за сложившихся обстоятельств есть риск переноса сроков ввода.
Напомним, что концессионное соглашение между министерством образования Новосибирской области и ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение” (на данный момент — ООО “Школа на Николая Сотникова”), заключенное в декабре 2021 года в рамках нацпроекта “Образование”, предполагало строительство шести школ в Новосибирске. Здания для школ планировалось построить на улицах: Николая Сотникова, Спортивной, Виктора Шевелева, Пролетарской, Татьяны Снежиной и Большой.
В ноябре 2021 года министр экономического развития региона Лев Решетников сообщил о том, что общий объем инвестиций в проект оценивается в 8,3 миллиарда рублей, а концессионное соглашение рассчитано на 15 лет. По планам школы должны были быть построены к концу прошлого года. Однако заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов высказал опасения относительно возможности завершить строительство школ к сентябрю 2024 года.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.