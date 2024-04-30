В Новосибирске прекратили строительство школ по концессии

В ноябре 2021 года министр экономического развития региона Лев Решетников сообщил о том, что общий объем инвестиций в проект оценивается в 8,3 миллиарда рублей, а концессионное соглашение рассчитано на 15 лет. По планам школы должны были быть построены к концу прошлого года. Однако заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов высказал опасения относительно возможности завершить строительство школ к сентябрю 2024 года.