МинЖКХ Башкирии объяснил, когда жителям придут последние квитанции за отопление

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова объяснила, когда жители получат последние квитанции за отопление этой весной. Информацию чиновница озвучила на встрече с журналистами.
По словам Головановой, отопительный сезон в республике длится восемь месяцев и последние платежки жителям придут в зависимости от того, когда пришли первые.
— 21 муниципалитет начал рассылать жителям квитанции за отопление в сентябре, поэтому последний месяц (для квитанций) — апрель. 38 муниципалитетов начали предъявлять (квитанции) с октября, поэтому восьмым месяцем, когда жители будут получать квитанции, станет май, — цитирует министра издание UfaTime.ru.
Напомним, текущий отопительный сезон в Уфе завершился 19 апреля. Он длился 194 дня.