Прокуратура через суд требует вернуть земли «Пионера» от частника в собственность Иркутска

Согласно документам, опубликованным в тг-канале (18+) журналиста Павла Степанова, надзорный орган изучил вопрос с того момента, когда он был ещё закреплен за ДЮСШ № 7 до сделок со спорным имуществом между УКСом Иркутска и индивидуальными предпринимателями Гребневым А. С. и Пехтелевым В. Ю.