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Прокуратура через суд требует вернуть земли «Пионера» от частника в собственность Иркутска

Появилась информация о новом витке дела вокруг земель стадиона.

Источник: KrasnodarMedia.su

Прокуратура города Иркутска обнаружила нарушения при переводе земель бывшего стадиона «Пионер» из одного назначения в другое. Стало известно, что надзорный орган обратился с иском в Арбитражный суд области с требованием изъять из незаконного владения индивидуального предпринимателя земельный участок в пользу муниципалитета, пишет ИА IrkutskMedia.

Согласно документам, опубликованным в тг-канале (18+) журналиста Павла Степанова, надзорный орган изучил вопрос с того момента, когда он был ещё закреплен за ДЮСШ № 7 до сделок со спорным имуществом между УКСом Иркутска и индивидуальными предпринимателями Гребневым А. С. и Пехтелевым В. Ю.

В тексте говорится, что на основании полученных данных прокуратура города направила в суд иск о признании незаконными действий по изменению назначения земель под стадионом. Также данные факты стали основанием для иска контрольно-надзорного органа в Арбитражный суд об истребовании земель стадиона «Пионер» «из чужого незаконного владения ИП Пехтелева В. Ю. муниципального имущества».

Кроме того, председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска получил предостережение от прокурора при выдаче разрешения на строительство объектов (эту должность занимает Евгений Харитонов). Кроме того, проинформированы мэр города Руслан Болотов и первый зампред правительства Руслан Ситников.

Прокуратура поставила на контроль вопросы приватизации стадиона «Пионер».

Напомним, в апреле текущего года следователи не выявили признаки состава преступления при передаче земель бывшего стадиона «Пионер» в Иркутске. Об этом стало известно во время личного приема руководителя СУ СКР по области Анатолия Ситникова по вопросу распоряжения спортивным объектом в городе. Глава регионального СК встретился с инициативной группой жителей и представителями администрации областного центра.

Ранее агентство сообщало, что ситуация со стадионом «Пионер» развивается с осени 2022 года. Тогда впервые были подняты вопросы продажи земель стадиона.

Прокуратура