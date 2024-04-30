Прокуратура через суд требует вернуть земли «Пионера» от частника в собственность Иркутска

Прокуратура города Иркутска обнаружила нарушения при переводе земель бывшего стадиона «Пионер» из одного назначения в другое. Стало известно, что надзорный орган обратился с иском в Арбитражный суд области с требованием изъять из незаконного владения индивидуального предпринимателя земельный участок в пользу муниципалитета, пишет ИА IrkutskMedia.
Согласно документам, опубликованным в тг-канале (18+) журналиста Павла Степанова, надзорный орган изучил вопрос с того момента, когда он был ещё закреплен за ДЮСШ № 7 до сделок со спорным имуществом между УКСом Иркутска и индивидуальными предпринимателями Гребневым А. С. и Пехтелевым В. Ю.
В тексте говорится, что на основании полученных данных прокуратура города направила в суд иск о признании незаконными действий по изменению назначения земель под стадионом. Также данные факты стали основанием для иска контрольно-надзорного органа в Арбитражный суд об истребовании земель стадиона «Пионер» «из чужого незаконного владения ИП Пехтелева В. Ю. муниципального имущества».
Прокуратура поставила на контроль вопросы приватизации стадиона «Пионер».
Напомним, в апреле текущего года следователи не выявили признаки состава преступления при передаче земель бывшего стадиона «Пионер» в Иркутске. Об этом стало известно во время личного приема руководителя СУ СКР по области Анатолия Ситникова по вопросу распоряжения спортивным объектом в городе. Глава регионального СК встретился с инициативной группой жителей и представителями администрации областного центра.
Ранее агентство сообщало, что ситуация со стадионом «Пионер» развивается с осени 2022 года. Тогда впервые были подняты вопросы продажи земель стадиона.