Названы дороги для ремонта в Омске и области в 2024 году

Что касается ремонта дорог в Омске, то работы запланированы на 9 участках. При этом, как отмечается, шесть дорог будут отремонтированы по всей протяженности: 6-я Шинная, Коммунальная, Волочаевская, Театральная площадь, Омская и 60 лет Победы.



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