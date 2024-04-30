Названы дороги для ремонта в Омске и области в 2024 году

В правительстве региона рассказали подробнее, какие дороги подлежат ремонту:
- на трассе Омск — Одесское — Республика Казахстан на участках 83 — 88 км и 97 — 98 км
- на дороге Таврическое — Луговое — «Тихвинка — Новоуральский — Пристанское» участок 12 — 20 км и 20 — 26 км
- будет продолжен ремонт дороги Тобольск — Тара — Томск
- участок Тара — Усть-Ишим в Тевризском районе: 105 — 106 км, 112 — 113 км, 162 — 163 км, 169 — 170 км, 163 — 169 км, 170 — 182 км
«На всех участках дорожники устранят участки пучинообразований, укрепят основание с добавлением цемента, обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, заменят дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку термопластиком», — рассказали в пресс-службе областного правительства.
Что касается ремонта дорог в Омске, то работы запланированы на 9 участках. При этом, как отмечается, шесть дорог будут отремонтированы по всей протяженности: 6-я Шинная, Коммунальная, Волочаевская, Театральная площадь, Омская и 60 лет Победы.
Читайте также: Хоценко сделал заявление о ремонте дорог в Омской области