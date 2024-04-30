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Названы дороги для ремонта в Омске и области в 2024 году

Во вторник, 30 апреля 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в Омской области отремонтируют 100 км дорог.

В правительстве региона рассказали подробнее, какие дороги подлежат ремонту:

  • на трассе Омск — Одесское — Республика Казахстан на участках 83 — 88 км и 97 — 98 км
  • на дороге Таврическое — Луговое — «Тихвинка — Новоуральский — Пристанское» участок 12 — 20 км и 20 — 26 км
  • будет продолжен ремонт дороги Тобольск — Тара — Томск
  • участок Тара — Усть-Ишим в Тевризском районе: 105 — 106 км, 112 — 113 км, 162 — 163 км, 169 — 170 км, 163 — 169 км, 170 — 182 км

«На всех участках дорожники устранят участки пучинообразований, укрепят основание с добавлением цемента, обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, заменят дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку термопластиком», — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Что касается ремонта дорог в Омске, то работы запланированы на 9 участках. При этом, как отмечается, шесть дорог будут отремонтированы по всей протяженности: 6-я Шинная, Коммунальная, Волочаевская, Театральная площадь, Омская и 60 лет Победы.

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