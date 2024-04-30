Глава ЕК не исключила блокировку TikTok в Евросоюзе

Евросоюз с 25 августа решил усилить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию «особо крупных». Сейчас к ним относят сервисы X, TikTok, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store. Как подчеркивают в Еврокомиссии, приоритетами в рамках нового закона будут защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе «с пророссийской пропагандой». Там отмечают, что Еврокомиссия будет тщательно проверять все эти платформы на предмет выполнения европейских правил и применять санкции к ним при обнаружении нарушений.