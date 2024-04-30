Чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Именные приватизационные чеки «Жилье» снова проиндексировали в Минской области, следует из решения властей региона № 366 от 23 апреля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник.
Последний раз чеки в Минской области индексировали в конце января этого года. Стоимость одного чека тогда повысилась более чем на 12,4% и составила 31,395 белорусских рублей.
Сейчас в области снова принято решение повысить стоимость одного чека. На этот раз до 33,861 белорусских рублей, то есть рост составил более чем 7,8%.
Новая цена именных приватизационных чеков «Жилье» начинает действовать в Минской области после официального опубликования документа.
Чеки «Жилье»
В 2005 году был подписан Декрет № 6 «Об упорядочении обращения и использования именных приватизационных чеков “Жилье”. Согласно этому документу, до 1 января 2007 года необходимо было перерегистрировать ценные бумаги в “Беларусбанке”. После этого их выдавать перестали.
Индекс роста стоимости чеков в каждом регионе может устанавливаться свой. Он рассчитывается на основании статистики о средней цене одного квадратного метра общей площади жилья, строящегося с господдержкой по сравнению со стоимостью его строительства по состоянию на 31 декабря 1991 года.
Чеки «Жилье» могут использовать белорусы и члены их семей, стоящие в очереди на жилье. Ими также можно оплатить паевой взнос в жилищном или жилищно-строительном кооперативе.
Кроме того, с помощью чеков можно финансировать индивидуальное или коллективное жилищное строительство, реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов и долевое участие в жилищном строительстве.
Помимо этого, чеки позволяют купить жилье или же погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, которая была взята и использована для строительства или покупки жилья.