Чеки «Жилье» проиндексировали в Минской области

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Именные приватизационные чеки «Жилье» снова проиндексировали в Минской области, следует из решения властей региона № 366 от 23 апреля, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник.

Последний раз чеки в Минской области индексировали в конце января этого года. Стоимость одного чека тогда повысилась более чем на 12,4% и составила 31,395 белорусских рублей.

Сейчас в области снова принято решение повысить стоимость одного чека. На этот раз до 33,861 белорусских рублей, то есть рост составил более чем 7,8%.

Начисление жилищных квот и выдача чеков в стране производилась местными властями в течение семи лет — с 1992 по 1999 год. Они имели разный номинал — сто, пятьсот, тысяча, три и пять тысяч рублей. После деноминации 1994 года номиналы были уменьшены в 10 раз.