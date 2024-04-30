БПЛА из Поднебесной соберутся на Кубани

В представительстве считают, что выгода для сельхозтоваропроизводителя в применении агродронов (любых производителей) состоит в том, что они обходятся дешевле колесной техники. Кроме того, дрон обрабатывает поле быстрее, не оставляет колеи, из-за которой теряется около 10% урожая, может обрабатывать участки более точечно, что существенно экономит воду и химию, и дает, как минимум, на 20% большую урожайность.