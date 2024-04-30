БПЛА из Поднебесной соберутся на Кубани

Китайская компания Xuzhou Jitian lntelligent Equipment Co., Ltd. Co (Jitian lntelligent Equipment), занимающаяся производством агродронов Jtilep, открыла российское представительство (ООО «Джитиан интеллиджент иквипмент»), местом базирования которого стал Краснодар. Как рассказал «Ъ-Кубань» основатель представительства Рамиль Шевохутдинов, сейчас компания занимается поиском производственной площадки, на которой в течение года планируется запустить линию по сборке сельхоз-БПЛА.
Согласно данным сайте Xuzhou Jitian lntelligent Equipment Co., Ltd. Co., Ltd. Занимается производством интеллектуальных сельскохозяйственных систем. Штаб-квартира компании находится в китайском Сюйчжоу. В организации работает более 400 сотрудников. Ее продукция поставляется более чем в 30 стран мира.
По словам господина Шевохутдинова, выбор Краснодара в качестве места работы представительства и организации производства обусловлен ориентацией на аграрные регионы РФ (Кубань, Ростовскую области, Северный Кавказ), хотя агродроны планируется продавать по всей стране.
Сначала в краснодарском цехе планируется собирать модель JT40, которая предназначена для распыления удобрений, а также посевов сельхозкультур, не требующих соблюдения рядности. В случае установки видеокамер с помощью дронов этой модели можно проводить мониторинг сельхозугодий или других производственных объектов. Еще один способ возможного применения — подъем на высоту небольших (до 60 кг) грузов.
На первоначальном этапе, пока в большинстве регионов России действуют ограничения на полеты дронов, в создание небольшой линии сборки планируется инвестировать порядка 40 млн руб. После снятия запретов компания планирует произвести вложения еще в два этапа. Объемы финансирования пока не раскрываются.
Планируемая мощность будущей линии — 20 дронов в месяц. В представительстве компании рассчитывают запустить ее уже в следующем году. В дальнейшем к сборке этой модели добавят новую, большей функциональности, которая появится на рынке в ближайшее время.
«Нашими прямыми конкурентами являются агродроны DJI и XAG, но эти производители запретили продажи в России. По сути, наличие в РФ именно официального представительства (а не дилерского или дистрибьютерского центра) обеспечит прямой контакт производителя и потребителя, а также техподдержку», — отмечает господин Шевохутдинов.
Также, отмечает он, отсутствие посредников позволит сделать покупателям наилучшее предложение с минимальными наценками. На настоящий момент предполагается, что базовая модель в полной комплектации обойдется в 2,9 млн руб.
Представительство Jitian lntelligent Equipment уже начало сотрудничество со структурой «Газпрома» на Дальнем Востоке, которая уже закупила первую партию техники, чтобы обеспечивать мониторинг состояния трубопроводов и обслуживать их трассы, рассказывает глава российского подразделения. Ожидается, что скоро эти дроны поступят еще в 30 регионов страны.
В представительстве считают, что выгода для сельхозтоваропроизводителя в применении агродронов (любых производителей) состоит в том, что они обходятся дешевле колесной техники. Кроме того, дрон обрабатывает поле быстрее, не оставляет колеи, из-за которой теряется около 10% урожая, может обрабатывать участки более точечно, что существенно экономит воду и химию, и дает, как минимум, на 20% большую урожайность.
Заместитель гендиректора по научно-технической деятельности ГК «Прогресс Агро» Йожеф Фекете рассказывает, что сейчас порядка 80% рынка агродронов представлены китайскими брендами DJI (такими пользуются в самой компании) и XAG. «Если в будущем будут сняты ограничения на использование дронов в России, откроется огромный рынок. Через 5−10 лет дроны могут полностью вытеснить надземное опрыскивание в сельском хозяйстве. Это позволит значительно увеличить эффективность процесса обработки полей, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду», — поясняет он.
Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко также говорит о том, что ряд российских компаний уже развивают импортозамещение в этом направлении, но, по его словам, вопрос востребованности на юге БПЛА сельхозназначения сегодня зависит от того, когда изменится режим ограничения полетов.
В министерстве промышленности Краснодарского края разъяснили, что на получение дронами Jtilep, которые планируется собирать в Краснодаре, статуса продукции российского производства будет влиять уровень локализации конкретного производства промышленной продукции. «В случае, если производитель зарегистрируется на территории Кубани в качестве российского юрлица с производственными видами деятельности и будет выпускать эту продукцию, то он сможет подать заявку на получение региональных мер господдержки, предусмотренных для предприятий промышленного комплекса Кубани», — добавили в ведомстве.
По данным минпрома Кубани, сегодня в Краснодарском крае разработкой дронов занимаются пять производителей (в Армавире, Краснодаре и Новороссийске), которые выпускают 13 моделей БПЛА. Частично производители используют иностранные компоненты, в основном, электронную элементную базу. Другие подробности производства БПЛА по соображениям национальной безопасности не раскрываются.