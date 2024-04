БПЛА из Поднебесной соберутся на Кубани

Согласно данным сайте Xuzhou Jitian lntelligent Equipment Co., Ltd. Co., Ltd. Занимается производством интеллектуальных сельскохозяйственных систем. Штаб-квартира компании находится в китайском Сюйчжоу. В организации работает более 400 сотрудников. Ее продукция поставляется более чем в 30 стран мира.