В Молдавии назвали последствия закрытия местного рынка для защиты фермеров

КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил в эфире телеканала TV8, что экономика республики ориентирована на экспорт, поэтому закрытие местного рынка для защиты аграриев от засилья зарубежной продукции ударит по самим местным производителям.
«Мы должны понимать, на уровне всей нашей страны все, что производят, идет на экспорт, в процентном соотношении — до 70%. Мы не являемся страной импортером, мы исключительно страна-экспортер. Закрытие рынка Молдавии по каким-то соображениям некоторых товарищей означает убийство сельхозпроизводителей. Только недалекие люди могут предложить запретить импорт в Молдавии», — заявил Боля.
По его словам, из произведенных в 2023 году 81 000 тонн рапса — все пошло на экспорт. Из 800 000 тонн подсолнуха на внутреннем рынке продали до 335 000 тонн, причем часть была отправлена на производство масла.
«Сельхоз производство в Молдавии целенаправленно работает исключительно на экспорт, потому что у нас очень маленький внутренний рынок. Мы потребляем внутри страны 320 000 тонн зерна, а произвели в прошлом году 1,5 миллиона тонн. Все ориентировано на экспорт», — подчеркнул министр.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.