Veolia опубликовала график майских плановых отключений горячей воды в Ташкенте

Отключения ожидаются в шести районах Ташкента с 1 по 31 мая. В этот период будут происходить отключения локальных котельных.
«Мы проведем ремонтно-профилактические работы, в том числе замену задвижек, полную ревизию и замену сетевых насосов, проверку систем электроснабжения, демонтаж и монтаж труб и сопутствующего оборудования котельных, а также профилактические работы на теплообменниках».
Адреса и даты отключения
Мирзо-Улугбекский район:
- котельная № 2/1 «Фараби-1» — дома № 31−38, 44 и 45, ОПМ-112 на массиве Югнаки (1−3 мая);
- котельная № 3/1 «Фараби-3» — дома № 14−18, 46−52, ДОУ № 382, школы № 256 и 120, музыкальная школа № 20 (6−10 мая);
- котельная № 14/2 «Азамат-3» — дома № 1−15,24 на массиве ТТЗ-4 (13−17 мая);
- котельная «Кари Ниёзи 1,2» — дома № 1 и 2 по улице Кари Ниези (13−17 мая);
- котельная № 3 «Геофизика» — дома № 39−44 на массиве «Хумоюн» по улице Эльбусинова, дома № 1 и 3 по улице Дустлик (20−24 мая);
- котельная № 1 «Югнаки-1» — дома № 6, 19−26, 26а, 26б на массиве «Югнаки» (27−31 мая).
Шайхантахурский район:
- котельная «Термиз-1» — дом № 1 по улице Термиз на массиве Самарканд Дарвоза (6−8 мая);
- котельная «Термиз-2» — дом № 2 по улице Термиз на массиве Самарканд Дарвоза (13−15 мая);
- котельная «Ёзувчилар уйи» — дома № 1−7 2-го проезда по улице Козиробод (16−17 мая).
Мирабадский район:
- котельная «26 Бакинских комиссаров» — дома № 6, 8, 8а, 11, 11/1 по улице Мирзо Джахангира, дом № 36 по улице Камалина (6−10 мая);
- котельная «Школа № 57» — дома № 9/5, 9/6, школа № 57 по улице Еркин (22−24 мая);
- Алмазарский район:
- котельная «Сагбон 30» — дом № 30 по улице Сагбан (1−2 мая).
Яшнабадский район:
- котельная «Янги-Абад» — дома № 1−8 на Ахангаранском шоссе, дома № 68/1,70 на Авиасозлар-4, дома № 33 и 33/1 по улице Донишманд, дома № 1/1 и ½ по улице Мурувват, дом № 28 в военном городке, школы № 227 и 230, семейная поликлиника № 28 (6−10 мая);
- котельная «22-Авиагородок» — массив «Учувчилар шахарчаси» (20−24 мая);
- котельная «Фаргона йули 95а» — дома № 95а, 1−13 по улице Фаргона йули, дома № 32 и 6, школа № 231, детский сад № 79 по улице Ашрафи (27−31 мая).
Бектемирский район:
- котельная «Водник» — массив «Сувсоз» (13−17 мая);
- котельная «Виза» — дома № 3, 5, 8а, 8б, 8 В, 15,17,19,19а, 19б, 21, 23, 25, 27, 31а, 31б по улице Олтин топган, дома № 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56−60, детский сад № 570 по улице Тошканди (20−24 мая).