Veolia опубликовала график майских плановых отключений горячей воды в Ташкенте

«Мы проведем ремонтно-профилактические работы, в том числе замену задвижек, полную ревизию и замену сетевых насосов, проверку систем электроснабжения, демонтаж и монтаж труб и сопутствующего оборудования котельных, а также профилактические работы на теплообменниках».