Почти 400 тысяч тонн фруктов и овощей из Узбекистана ушли на экспорт

Общая сумма экспорта составила 219,8 миллиона долларов. В общем объеме экспорта страны доля фруктов и овощей в январе-марте текущего года составила 3,4%.
Отметим, что нынешний объем экспорта превысил прошлогодний показатель за соответствующий период на 72,5% или 157,7 тысячи тонн.
Основные рынки, на которые экспортируется плодоовощная продукция, — Пакистан (26,2%), Россия (25,1%), Казахстан (10,5%) и Китай (9,2%).
Напомним, что в Сурхандарье уже собрали ранний урожай абрикосов. Их тоже собираются экспортировать, поскольку качество фруктов отвечает мировым стандартам.