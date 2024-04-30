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Почти 400 тысяч тонн фруктов и овощей из Узбекистана ушли на экспорт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За первый квартал 2024 года Узбекистан продал за рубеж 375,3 тысячи тонн фруктов и овощей, выручив свыше 200 миллионов долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Общая сумма экспорта составила 219,8 миллиона долларов. В общем объеме экспорта страны доля фруктов и овощей в январе-марте текущего года составила 3,4%.

Отметим, что нынешний объем экспорта превысил прошлогодний показатель за соответствующий период на 72,5% или 157,7 тысячи тонн.

Основные рынки, на которые экспортируется плодоовощная продукция, — Пакистан (26,2%), Россия (25,1%), Казахстан (10,5%) и Китай (9,2%).

Напомним, что в Сурхандарье уже собрали ранний урожай абрикосов. Их тоже собираются экспортировать, поскольку качество фруктов отвечает мировым стандартам.

экономика