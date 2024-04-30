Почти 400 тысяч тонн фруктов и овощей из Узбекистана ушли на экспорт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За первый квартал 2024 года Узбекистан продал за рубеж 375,3 тысячи тонн фруктов и овощей, выручив свыше 200 миллионов долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.