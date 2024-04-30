В Ростовской области подорожал проезд по трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области подорожал проезд на двух платных участках М-4 «Дон». Об этом сообщили на официальной странице «Автодора».
Согласно опубликованной информации, от села Самарского до границы с Краснодарским краем, с 1091-го по 1119-й километры, за проезд легкового транспорта теперь нужно заплатить 120 рублей. Чтобы проехать на автомобиле второй категории необходимо отдать 170 рублей. Грузовикам надо заплатить 220 рублей, а шоферам больших фур — 330 рублей.
Также стоимость проезда изменилась на участке с 1024-го по 1091-й километры. Теперь водителям легковых автомобилей необходимо заплатить 330 рублей, а машинам второй категории — 500. Стоимость для грузовиков оставила 650 рублей, а для больших фур — 1000.
Отметим, что автомобилистам стоит заранее ознакомиться с ценами на проезд.