В Ростовской области подорожал проезд по трассе М-4 «Дон»

Согласно опубликованной информации, от села Самарского до границы с Краснодарским краем, с 1091-го по 1119-й километры, за проезд легкового транспорта теперь нужно заплатить 120 рублей. Чтобы проехать на автомобиле второй категории необходимо отдать 170 рублей. Грузовикам надо заплатить 220 рублей, а шоферам больших фур — 330 рублей.