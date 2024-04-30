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В Ростовской области подорожал проезд по трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области на двух платных участках трассы М-4 «Дон» изменились цены на проезд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области подорожал проезд на двух платных участках М-4 «Дон». Об этом сообщили на официальной странице «Автодора».

Согласно опубликованной информации, от села Самарского до границы с Краснодарским краем, с 1091-го по 1119-й километры, за проезд легкового транспорта теперь нужно заплатить 120 рублей. Чтобы проехать на автомобиле второй категории необходимо отдать 170 рублей. Грузовикам надо заплатить 220 рублей, а шоферам больших фур — 330 рублей.

Также стоимость проезда изменилась на участке с 1024-го по 1091-й километры. Теперь водителям легковых автомобилей необходимо заплатить 330 рублей, а машинам второй категории — 500. Стоимость для грузовиков оставила 650 рублей, а для больших фур — 1000.

Отметим, что автомобилистам стоит заранее ознакомиться с ценами на проезд.