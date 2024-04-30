Cредняя зарплата в Башкирии в феврале составила 59,2 тысячи рублей

В среднем в январе—феврале начисленная зарплата в Башкирии достигла 58,4 тыс. руб., увеличившись 17,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В ПФО рост оказался выше — 19%. Быстрее всего зарплаты изменялись в Марий Эл. За первые два месяца показатель в среднем составил 51,8 тыс. руб., за год увеличившись на 23,5%.