Cредняя зарплата в Башкирии в феврале составила 59,2 тысячи рублей

За месяц зарплата выросла на 2,7%, а по сравнению с февралем 2023 года — на 19,3%. По этому показателю республика заняла третье место в Приволжском федеральном округе. Выше зарплата в Татарстане (63,6 тыс. руб.) и Пермском крае (63,4 тыс. руб.). В среднем в ПФО показатель составил 57,5 тыс. руб.
В среднем в январе—феврале начисленная зарплата в Башкирии достигла 58,4 тыс. руб., увеличившись 17,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В ПФО рост оказался выше — 19%. Быстрее всего зарплаты изменялись в Марий Эл. За первые два месяца показатель в среднем составил 51,8 тыс. руб., за год увеличившись на 23,5%.
В феврале 2024 года самая высокая номинальная зарплата начислялась работникам в Чукотском автономном округе (162,5 тыс. руб.), Магаданской области (150,4 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (150 тыс. руб.). В среднем по стране эта величина составила 78,4 тыс. руб., увеличившись за год на 19,3%. В соотношении год к году февральский рост средней номинальной зарплаты в Башкирии был равен общероссийскому показателю.