«Веедерн» решил не сеять гречку в Калининградской области в 2024 году

Завод «Веедерн» не будет сеять гречку в регионе в 2024 году. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал руководитель предприятия Тимур Шогенов. «Есть ряд определённых трудностей, поэтому принято решение не сеять», — уточнил он.
Предприятие «Веедерн» приступило к выращиванию гречки в Озёрском округе в 2014-м. Уже в 2016 году площадь посевов достигла 1640 гектаров. Для переработки сырья завод использовал собственную производственную линию, которая обеспечивает полный цикл. Фирменную гречку предприятие продавало в Калининграде по цене ниже, чем в супермаркетах. Производство прекратили после смерти Юрия Лужкова в 2019 году.
Предприятие планировало вернуться к выращиванию культуры в 2023 году. Однако тогда «Веедерн» не смог высадить гречку из-за почвенной засухи.