«Веедерн» решил не сеять гречку в Калининградской области в 2024 году

Предприятие «Веедерн» приступило к выращиванию гречки в Озёрском округе в 2014-м. Уже в 2016 году площадь посевов достигла 1640 гектаров. Для переработки сырья завод использовал собственную производственную линию, которая обеспечивает полный цикл. Фирменную гречку предприятие продавало в Калининграде по цене ниже, чем в супермаркетах. Производство прекратили после смерти Юрия Лужкова в 2019 году.