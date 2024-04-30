Бектенов рассказал о планах изменить налог на транспорт в Казахстане

Как подчеркнул глава правительства в своем ответе, автовладельцами на протяжении нескольких лет поднимается вопрос о пересмотре налогообложения легкового автотранспорта для установления более справедливого подхода в зависимости от срока эксплуатации и стоимости автотранспорта. Бектенов пояснил, что предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля.