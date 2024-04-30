Объем депозитов в банках достиг 34,5 трлн тенге

Вклады резидентов в депозитных организациях в марте 2024 года увеличились на 1,0%, до 34,5 трлн тенге в основном в результате роста депозитов юридических лиц на 1,5%, до 15,7 трлн тенге. Депозиты физических лиц за месяц выросли на 0,5%, до 18,7 трлн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
«Депозиты в национальной валюте за март 2024 года увеличились на 1,6%, до 26,6 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 1,1%, до 7,9 трлн тенге, в том числе в результате переоценки на фоне укрепления тенге по отношению к доллару. В результате уровень долларизации на 1 апреля 2024 года составил 22,9%. Показатель на начало 2024 года составлял 23,2%».
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в марте 2024 года составила 13,6%, в феврале 2024 года — 14,0%, по депозитам физических лиц — 13,8%, в феврале 2024 года — 13,6%.
На 1 апреля 2024 года банковский сектор представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков.
Активы банковского сектора на 1 апреля 2024 года составили 52,9 трлн тенге, увеличившись за март текущего года на 1,8% или 961 млрд тенге в основном за счет роста ликвидных активов на 2,4% или 488,0 млрд тенге.
«Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 15,8 трлн тенге или 29,8% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме. Собственный капитал банков в марте увеличился на 2,5%, до 7,5 трлн тенге. На 1 апреля 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,4%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) — 21,4%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе».
Обязательства банковского сектора за март 2024 года увеличились на 1,7%, до 45,4 трлн тенге в результате роста вкладов юридических лиц на 3,0%, до 15,5 трлн тенге. Их доля в структуре обязательств 34,1%.
За январь — март 2024 года чистая прибыль банков составила 570 млрд тенге, что на 11,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 апреля 2024 года составила 4,6% (на 1 апреля 2023 года — 3,9%), рентабельность капитала (ROE) — 34,8% (на 1 апреля 2023 года — 32,3%).