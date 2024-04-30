Объем депозитов в банках достиг 34,5 трлн тенге

«Депозиты в национальной валюте за март 2024 года увеличились на 1,6%, до 26,6 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 1,1%, до 7,9 трлн тенге, в том числе в результате переоценки на фоне укрепления тенге по отношению к доллару. В результате уровень долларизации на 1 апреля 2024 года составил 22,9%. Показатель на начало 2024 года составлял 23,2%».