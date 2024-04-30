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С мая в Узбекистане в связи с повышением стоимости энергоресурсов возрастет размер МПР

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минимальные потребительские расходы узбекистанцев повысились на 4,3%. Этот показатель определяет черту бедности в стране и рассчитывается исходя из уровня инфляции по республике, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Агентство статистики произвело перерасчет с учетом повышения цен на топливно-энергетические ресурсы. С 1 мая текущего года новый размер МПР составит 648 тысяч сумов на человека ежемесячно.

Напомним, что в январе этого года размер минимальных потребительских расходов составлял 621 тысячи сумов в месяц, или 20,7 тысячи сумов в день.

Минимальные потребительские расходы — расчетная величина минимальных расходов на продовольственные и непродовольственные товары, а также на услуги. Они основаны на изучении реальной стоимости и состава потребления, необходимых для здоровой жизнедеятельности домохозяйств.

Отметим, что некоторые виды пособий и социальных выплат должны быть не ниже МПР. В связи с этим с 1 мая, после повышения тарифов на энергоресурсы, также повысится и размер МПР.

В агентстве отметили, что в мировой практике показатель минимального потребления применяется в качестве черты бедности для того, чтобы решить ряд вопросов:

  • определить целевую (таргетированную) группу населения, нуждающуюся в материальной и иной социальной помощи государства;
  • повысить эффективность, адресность задач и мероприятий, определенных в стратегиях и программах борьбы с бедностью, а также вести их постоянный мониторинг;
  • использовать этот показатель в качестве критерия для определения минимального размера пенсий и пособий, а также для предоставления других видов материальной помощи малообеспеченным семьям.

Напомним, что с 1 мая жителей Узбекистана ждет ряд нововведений из-за вступления в силу ряда изменений и дополнений в законодательстве.

энергетика
ЖКХ