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Фирма Кулибаева не смогла оспорить штраф более чем на Т1 млрд

Атырау. 30 апреля. КазТАГ — ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», одним из бенефициаров которого является зять экс-президента Нурсултана Назарбаева — Тимур Кулибаев — оштрафована департаментом агентства по защите и развитию конкуренции (ДАЗРК) по Атырауской области более чем на Т1 млрд — компания не смогла оспорить наложенный штраф, передает корреспондент агентства.

«ДАЗРК Республики Казахстан по Атырауской области провел расследование деятельности ТОО “Парк хранения сжиженного нефтяного газа”. В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен. Специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау решением от 5 марта 2024 года привлек товарищество к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше Т955 млн и административный штраф в сумме Т162 млн. Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества», — сообщили в пресс-службе АЗРК во вторник.

Постановление суда вступило в законную силу.

ТОО «ПХСНГ» является уполномоченным оператором по поставкам социального газа производства ТОО «АНПЗ» оптовым и розничным потребителям города Атырау и Атырауской области.

19 февраля КазТАГ сообщал, что фирма Кулибаева не смогла оспорить в суде проигрыш Т1,1 млрд «КазМунайГазу».

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