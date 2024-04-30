Фирма Кулибаева не смогла оспорить штраф более чем на Т1 млрд

«ДАЗРК Республики Казахстан по Атырауской области провел расследование деятельности ТОО “Парк хранения сжиженного нефтяного газа”. В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен. Специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау решением от 5 марта 2024 года привлек товарищество к административной ответственности. Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше Т955 млн и административный штраф в сумме Т162 млн. Апелляционная инстанция судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда подтвердила решение первой инстанции, отклонив жалобу товарищества», — сообщили в пресс-службе АЗРК во вторник.