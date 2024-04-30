Министр рассказал правду о молдавском сельском хозяйстве

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Бедность сельхозпроизводителей Молдовы, ровно как их неумение составлять бизнес-планы, — это действительность, которую нельзя не признать, заявил в телеэфире министр сельского хозяйства республики Владимир Боля.
По его словам, подспорьем в создавшейся ситуации для властей служит международный опыт.
«Мы берём опыт других стран, развитых стран и перенимаем его. Потому что бедность сельхозпроизводителей Молдовы — это не сказка, а правда. И неумение продавать — тоже правда. И неумение написать проекты и бизнес-планы — тоже правда. И то что они взяли огромное количество денег и задолжали всем банкам — это тоже правда. И то что сейчас приходят банки и забирают у них всё — это тоже правда».
Решение он видит в совместной работе с аграриями, в том числе через создание в стране агропалат.
«И как нам решить это, если не совместно, не через объединение с ними? Каким образом? Можно просто наплевательски сказать пару фраз ни о чем и оставить их в покое или можно подключиться и работать [через создание сельскохозяйственных палат и обязательное членство аграриев в них]», — заявил Боля.
Он признал, что Молдова является страной-экспортером агропродукции.
«Сельхозпроизводство в Молдавии целенаправленно работает исключительно на экспорт, потому что у нас очень маленький внутренний рынок. Мы потребляем внутри страны 320 000 тонн зерна, а произвели в прошлом году 1,5 миллиона тонн. Все ориентировано на экспорт», — подчеркнул министр.
Следовательно, по его мнению, закрытие рынка Молдовы «по каким-то соображениям некоторых товарищей» означает «убийство сельхозпроизводителей». Боля заявил, что «только недалекие люди могут предложить запретить импорт в Молдове».
В процентном соотношении экспорт производимой в Молдове агропродукции составляет порядка 70%, уточнил министр.