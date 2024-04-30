Министр рассказал правду о молдавском сельском хозяйстве

«Мы берём опыт других стран, развитых стран и перенимаем его. Потому что бедность сельхозпроизводителей Молдовы — это не сказка, а правда. И неумение продавать — тоже правда. И неумение написать проекты и бизнес-планы — тоже правда. И то что они взяли огромное количество денег и задолжали всем банкам — это тоже правда. И то что сейчас приходят банки и забирают у них всё — это тоже правда».