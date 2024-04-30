Lufthansa вернулась в Кишиневский международный аэропорт: когда рейсы

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik.Немецкая авиакомпания Lufthansa вернулась в Молдову, об этом сообщили в пресс-службе Кишиневского международного аэропорта.
«Новый рейс по маршруту Кишинев-Франкфурт-Кишинев будет выполняться до 5 раз в неделю на самолетах типа А 319», — уточнили в аэропорту.
Согласно предварительному расписанию, рейсы с 29 апреля по 23 мая будут совершаться четыре раза в неделю по понедельникам-четвергам, а с 25 мая — пять раз в неделю, с понедельника по пятницу.
В середине апреля рейсы из Кишиневского международного аэропорта стали выполнять еще три авиакомпании: Air Anka, Mavi Gök Airlines и Sky Vision, они обеспечива.
С февраля нынешнего года были открыты прямые авиарейсы из Кишинева в Тбилиси, их выполняет грузинская авиакомпания Georgian Wings.
Со 2 апреля лоукостер Wizz Air запустил прямой рейс из Кишинева в Будапешт.