Окончательной версии проекта еще нет. Минэкономфин прокомментировал возможную отмену налогового кешбэка за наличные платежи

Черновая версия обнародованного постановления предполагает, что с 1 июля в Узбекистане сумму налогового кешбэка за безналичную оплату могут повысить до 2%. Но если оплата совершена наличными, выплаты кешбэка при регистрации фискальных чеков могут отменить. Аргументируется это стремлением ускорить переход на безналичный расчет и борьбой с теневой экономикой.