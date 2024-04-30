Окончательной версии проекта еще нет. Минэкономфин прокомментировал возможную отмену налогового кешбэка за наличные платежи

Черновая версия обнародованного постановления предполагает, что с 1 июля в Узбекистане сумму налогового кешбэка за безналичную оплату могут повысить до 2%. Но если оплата совершена наличными, выплаты кешбэка при регистрации фискальных чеков могут отменить. Аргументируется это стремлением ускорить переход на безналичный расчет и борьбой с теневой экономикой.
В Министерстве экономики и финансов корреспонденту Podrobno.uz рассказали, что этот вариант документа обсуждался на встрече Налогового комитета и Торгово-промышленная палата.
«Это не последняя версия проекта документа. Пока это только драфт, он не утвержден между министерствами и каждый день меняется. После утверждения специалистами его выставят на общественное обсуждение», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что среди мер по сокращению теневой экономики предлагалось также запретить использование наличных денег при оплате за некоторые услуги.