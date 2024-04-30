Правобережная Молдова и в мае будет получать от МГРЭС львиную долю электроэнергии

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Молдавская ГРЭС и в мае останется основным поставщиком электроэнергии для правого берега Днестра, об этом сообщили в госпредприятии Energocom.
Согласно графику поставок электроэнергии, согласованному с МГРЭС, АО Energocom закупит у нее около 277 033 МВт*ч. Это около 86% от необходимого Правобережью объема.
Еще примерно 43 439 МВт*ч энергии будет приобретено у поставщиков из возобновляемых источников, а также у городских теплоэлектростанций.
Остальные примерно 597 МВт*ч предприятие закупит на бирже OPCOM, чтобы покрыть, в частности, потребление в часы пик.