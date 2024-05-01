Высшая аудиторская палата Казахстана усиливает кадровый потенциал

По завершении обучения Высшая аудиторская палата будет иметь достаточное количество сертифицированных аудиторов по указанному направлению. Кроме того, будут внесены соответствующие изменения в подходы и процессы проведения государственного аудита. Ожидается, что это существенно укрепит надзор ВАП за организациями государственного сектора.