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Высшая аудиторская палата Казахстана усиливает кадровый потенциал

20 сотрудников получат международную профессиональную квалификацию в рамках проводимой работы по повышению эффективности государственного аудита, передает ИА El.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату РК.

Источник: Высшая аудиторская палата РК

Обучение аудиторов ВАП международным стандартам бухгалтерского учета в государственном секторе (IPSAS) пройдет с 29 апреля по 4 мая текущего года в Астане. Оно организовано в рамках совместной программы Правительства РК и Азиатского банка развития по обмену знаниями и опытом.

По завершении обучения Высшая аудиторская палата будет иметь достаточное количество сертифицированных аудиторов по указанному направлению. Кроме того, будут внесены соответствующие изменения в подходы и процессы проведения государственного аудита. Ожидается, что это существенно укрепит надзор ВАП за организациями государственного сектора.

Напомним, в июне 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, расширяющие полномочия Высшей аудиторской палаты. В частности, ВАП получила право проводить аудит средств местных бюджетов, а также пересматривать итоги аудита всех органов государственного аудита и финансового контроля в республике.

Работа по повышению кадрового потенциала ВАП будет продолжена.

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