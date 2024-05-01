Высшая аудиторская палата Казахстана усиливает кадровый потенциал

Обучение аудиторов ВАП международным стандартам бухгалтерского учета в государственном секторе (IPSAS) пройдет с 29 апреля по 4 мая текущего года в Астане. Оно организовано в рамках совместной программы Правительства РК и Азиатского банка развития по обмену знаниями и опытом.
По завершении обучения Высшая аудиторская палата будет иметь достаточное количество сертифицированных аудиторов по указанному направлению. Кроме того, будут внесены соответствующие изменения в подходы и процессы проведения государственного аудита. Ожидается, что это существенно укрепит надзор ВАП за организациями государственного сектора.
Напомним, в июне 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, расширяющие полномочия Высшей аудиторской палаты. В частности, ВАП получила право проводить аудит средств местных бюджетов, а также пересматривать итоги аудита всех органов государственного аудита и финансового контроля в республике.
Работа по повышению кадрового потенциала ВАП будет продолжена.