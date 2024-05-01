Импортозамещенный SJ-100 из Комсомольска-на-Амуре прибыл в Жуковский

«Завершение заводских доводочных испытаний — это важный этап программы, который предваряет начало сертификационных испытаний. В целях ускорения сертификации мы осуществляем полеты на первом опытном образце с франко-российскими двигателями SaM146. При этом остальные ключевые системы самолета, включая авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также систему электроснабжения, на этом SJ-100 уже российские. Когда двигатель ПД-8 пройдет запланированные дополнительные испытания, к полетам присоединятся еще два опытных борта. Всего нам предстоит выполнить более 200 испытательных полетов, чтобы на 200% убедиться в безопасности самолета для будущих пассажиров», — отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский.