Эксперт рассказала, где сильнее всего вырастут тарифы ЖКХ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Тарифы за коммунальные услуги вырастут в России на фоне плановой индексации, которая начнется с 1 июля 2024 года, самый низкий индекс по стране установлен для Хакасии, а самый высокий — для Забайкальского края, в Москве индексация тарифов будет проведена в пределах 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, рассказала РИА Новости эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова.
В ноябре 2023 года правительство утвердило индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2024 год, а также предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период до 2028 года. Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2024 года. В последний раз тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года.
«В 2024 года предусмотрена индексация тарифов в пределах от 4 до 15%. Самый низкий индекс установлен для Республики Хакасия, а самый высокий — для Забайкальского края. В Москве индексация тарифов будет проведена в пределах 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Московской области — 10,7%, а в Ленинградской — 10,2%», — рассказала Блинкова.
«Стоит отметить, что индексами регулируется плата только за коммунальные услуги (электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение). Они не влияют на изменение тарифов за содержание и ремонт жилья, поскольку решения об изменении платы за эти услуги принимают региональные власти или сами жители, причем в любой период времени, с начала года или другой даты и на другие величины», — пояснила Блинкова.
По ее данным, расчет и установление тарифов и нормативов на коммунальные услуги осуществляется органами государственной власти субъектов России.
«Таким образом, в разных регионах и даже в разных населенных пунктах одного региона плата за коммунальные услуги может различаться, быть выше или ниже индекса изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъекту, но не допускается повышение размера платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов, за исключением случаев применения повышающих коэффициентов», — объяснила эксперт.
«С учетом влияния указанных факторов на затраты ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, доли расходов на электро-, газоснабжение в совокупном платеже за коммунальные услуги, индексация платы граждан за коммунальные услуги, по расчетам Минэкономразвития России, составит: в 2024 году — 9,8%, в 2025 году — 5,7%, в 2026 году — 4%», — привела Блинкова.