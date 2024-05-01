Эксперт рассказала, где сильнее всего вырастут тарифы ЖКХ

«Стоит отметить, что индексами регулируется плата только за коммунальные услуги (электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение). Они не влияют на изменение тарифов за содержание и ремонт жилья, поскольку решения об изменении платы за эти услуги принимают региональные власти или сами жители, причем в любой период времени, с начала года или другой даты и на другие величины», — пояснила Блинкова.