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Мировой спрос на золото в I квартале снизился

К такому выводу пришли аналитики World Gold Council.

Источник: Kapital.kz

Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в I квартале 2024 года снизился на 5% из-за существенного оттока драгметалла из ETF и составил 1,102 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.

Однако с учетом внушительного объема рынка OTC суммарный спрос увеличился на 3%, до 1,238 тыс. тонн, и это самый сильный первый квартал с 2016 года.

Внебиржевые закупки со стороны инвесторов непрозрачны, но отражаются на темпах и масштабах роста цен, отмечает WGC.

экономика
золото и драгметаллы