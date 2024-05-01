Мировой спрос на золото в I квартале снизился

Мировой спрос на золото без учета внебиржевых сделок (OTC) в I квартале 2024 года снизился на 5% из-за существенного оттока драгметалла из ETF и составил 1,102 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Об этом пишет Интерфакс-Казахстан.