Энерговооруженность республики выйдет на новый уровень — замминистра МИД РФ о строительстве АЭС в Узбекистане

Отвечая на вопрос журналистов о состоянии переговоров по строительству АЭС в Узбекистане, Галузин напомнил, что Россия — признанный мировой лидер в области мирного использования атомной энергии, которая обладает самыми передовыми и безопасными технологиями, а также опытом ликвидации аварий в Чернобыле и в Японии. Поэтому, если АЭС будет построена в Узбекистане, то энерговооруженность республики выйдет на новый уровень.