Энерговооруженность республики выйдет на новый уровень — замминистра МИД РФ о строительстве АЭС в Узбекистане

Отвечая на вопрос журналистов о состоянии переговоров по строительству АЭС в Узбекистане, Галузин напомнил, что Россия — признанный мировой лидер в области мирного использования атомной энергии, которая обладает самыми передовыми и безопасными технологиями, а также опытом ликвидации аварий в Чернобыле и в Японии. Поэтому, если АЭС будет построена в Узбекистане, то энерговооруженность республики выйдет на новый уровень.
«Есть действующее соглашение о строительстве АЭС, и мы активно работаем в этом направлении. Со стороны узбекистанских партнеров высказано дополнительное пожелание о строительстве на начальном этапе АЭС на основе реакторов малой мощности. “Росатом” готов справиться и с этой задачей», — отметил замминистра российского МИД.
По его словам, протокол, предусматривающий строительство малых АЭС, готов, но российские партнеры исходят из того, что будет реализован первоначальный проект строительства большой АЭС.
«Это было бы наиболее эффективно для экономики Узбекистана, поскольку страна развивается, растет население и потребность в стабильном обеспечении электроэнергией», — отметил Галузин.
Касаясь вопроса о «некой третьей силе», вмешивающейся в переговоры о строительстве узбекской АЭС, заместитель министра отметил намерение западных стран, которые забывают, что время их доминирования прошло и мир стал многополярным.
Галузин отметил, что, несмотря на давление, мир признает успешные технологии России: ее атомные станции работают и строятся в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае, Египте и Беларуси.