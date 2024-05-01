В Башкирии набирает популярность «дачная амнистия».

За I квартал 2024 года в Управление Росреестра по Башкирии поступило около 5 тысяч обращений от жителей, которые планируют зарегистрировать земельных участок, садовый или жилой дом на условиях «дачной амнистии».
По данным ведомства, рост заявлений растет ежегодно. Также в более чем 2,5 раза увеличилось число зарегистрированных по «упрощенке» хозяйственных построек — гаражей, сараев и бань.
«В текущем году по “дачной амнистии” оформлено более 3,5 тыс. жилых домов, 131 садовый дом, 487 земельных участков и 889 хозпостроек», — прокомментировал руководитель Росреестра по РБ Петр Клец.