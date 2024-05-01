В Пермь в эту навигацию не прибудет люксовый теплоход

В прошлом году, когда отмечалось 300-летие Перми, туроператор «ВодоходЪ» дважды ставил туры на «Мустай Карим» в краевую столицу.
Тем не менее, глава Перми Эдуард Соснин анонсировал прибытие этим летом теплохода «Николай Некрасов». Пермь значится в графике тура, который продлится почти месяц (24 дня) в конце августа — из Нижнего Новгорода.
Согласно открытым данным, теплоход-пансионат «Н. Некрасов» — трехпалубный теплоход проекта 26−37−315, построенный в Чехословакии. Он считается одним из самых комфортабельных пассажирских теплоходов на реках России. Сейчас его владельцем является круизная компания «Созвездие».