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В Пермь в эту навигацию не прибудет люксовый теплоход

В эту навигацию Пермь осталась вне графика туров самого современного теплохода в РФ — люксового «Мустай Карим». Согласно открытым данным, теплоход в сезон 2024 года будет работать на круизах между Москвой и Санкт-Петербургом.

Источник: Коммерсантъ

В прошлом году, когда отмечалось 300-летие Перми, туроператор «ВодоходЪ» дважды ставил туры на «Мустай Карим» в краевую столицу.

Тем не менее, глава Перми Эдуард Соснин анонсировал прибытие этим летом теплохода «Николай Некрасов». Пермь значится в графике тура, который продлится почти месяц (24 дня) в конце августа — из Нижнего Новгорода.

Согласно открытым данным, теплоход-пансионат «Н. Некрасов» — трехпалубный теплоход проекта 26−37−315, построенный в Чехословакии. Он считается одним из самых комфортабельных пассажирских теплоходов на реках России. Сейчас его владельцем является круизная компания «Созвездие».