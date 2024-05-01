Ожидаемая зарплата в Свердловской области в апреле выросла до 60,8 тыс. рублей

Вместе с тем о критичности трудоустройства в ближайшее время рассказали 69% опрошенных, что сопоставимо с показателями за IV квартал 2023 года. Из тех, кто наиболее остро нуждается в том, чтобы найти работу, лидируют маркетологи (74%), высший менеджмент (73%) и представители сферы искусства и массмедиа (71%).