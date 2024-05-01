Ожидаемая зарплата в Свердловской области в апреле выросла до 60,8 тыс. рублей

По данным аналитиков, в первом квартале 2024 года 51% опрошенных свердловчан не согласны на снижение желаемой зарплаты ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. Для сравнения, в четвертом квартале 2023 года так отвечали 49% опрошенных. При этом 34% опрошенных, наоборот, готовы снизить свои зарплатные ожидания, еще 15% — затруднились с ответом.
Теми, кто не готов пойти на снижение зарплатных ожиданий, стали представители автомобильного бизнеса (62% из этой профобласти), сферы закупок (58%), транспорта и логистики (57%).
Вместе с тем о критичности трудоустройства в ближайшее время рассказали 69% опрошенных, что сопоставимо с показателями за IV квартал 2023 года. Из тех, кто наиболее остро нуждается в том, чтобы найти работу, лидируют маркетологи (74%), высший менеджмент (73%) и представители сферы искусства и массмедиа (71%).
О сложности поиска работы в своей профессиональной области заявили 64% опрошенных. Чаще других это отмечается сотрудниками сфер «Искусство, развлечение, массмедиа», «Добыча сырья», «Стратегия, инвестиции, консалтинг». Более уверенными в поисках работы являются представители розничной торговли, автобизнеса, домашнего и обслуживающего персонала.