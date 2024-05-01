Красноярский край получит два новых теплохода для путешествий по Енисею

Красноярский край получит два новых теплохода класса «море — река», которые в настоящее время строятся в Санкт-Петербурге. Контракт со Средне-Невским судостроительным заводом был заключен еще в 2020 году. Первое судно «Андрей Дубенский» заложили в июле 2020 года, второе «Виктор Астафьев» — в июле 2021 года. По условиям контракта суда должны были быть переданы заказчику в 2023 и 2024 годах. Но в силу определенных условий, связанных с санкционной политикой, сроки пришлось сдвинуть.
Сегодня, 1 мая, на открытии Национального центра Виктора Астафьева в Овсянке губернатор края Михаил Котюков рассказал, что названный именем писателя теплоход будет спущен на воду уже в начале июня. Но это будет технический спуск, нужно будет провести испытания перед тем, как отправлять новое судно по Северному морскому пути за тысячи километров в географический центр России.
— Ждем, что в навигацию следующего года на Енисее будет два корабля, — сказал губернатор.
Добавим, что теплоходы предназначены для перевозки 245 пассажиров на расстояние до 5 тысяч километров. Для них уже определили маршрут — из Красноярска до Дудинки. По словам судостроителей, особую роль в проекте играет безопасность, экономическая эффективность, уровень комфорта, отвечающий современным мировым стандартам, а также высокая экологичность.