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Минтруда: бюджет прожиточного минимума с 1 мая составит Br418,73

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 мая 2024 года по 31 июля 2024 года в среднем на душу населения в расчете на месяц составит Br418,73, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Источник: AP 2023

Новый БПМ с 1 мая для трудоспособного населения составит Br448,99. Для пенсионеров — Br303,03, для детей в возрасте до 3 лет — Br264,93, для детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br354,32, а также для детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br413,07.

Социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам. Минтруда рассказало, что вырастет в Беларуси с 1 мая.

В связи с повышением БПМ с 1 мая увеличиваются размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.

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