Минтруда: бюджет прожиточного минимума с 1 мая составит Br418,73

Новый БПМ с 1 мая для трудоспособного населения составит Br448,99. Для пенсионеров — Br303,03, для детей в возрасте до 3 лет — Br264,93, для детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br354,32, а также для детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br413,07.